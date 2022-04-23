Вогонь повністю знищив дах особняка

В ніч на суботу, 23 квітня, у Рудному, що поблизу Львова сталася пожежа у приватному будинку. Під час гасіння вогню, пожежники виявили на горищі особняка тіло людини, повідомила прес-слжба ДСНС.

Пожежа виникла пізно ввечері близько 23:00 у цегляному будинку, площею 100 м2. Коли пожежники приїхали на місце виклику, то дах вже був повністю охоплений вогнем.

«Пожежа спричинила сильне задимлення, вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Через відсутність поблизу місця виникнення пожежі джерел водопостачання для пожежогасіння, рятувальникам довелось організувати підвіз води», – повідомила прес-служба ДСНС.

Більше ніж годину рятувальники гасили пожежу. На горищі вони знайшли тіло людини, особа якої ще не встановлена.



Пожежу гасили 33 рятувальники. Причину займання буде встановлювати поліція.