Пожежа виникла на горищі Монастиря згромадження сестер милосердя святого Вінкентія УГКЦ

На даху Монастиря згромадження сестер милосердя святого Вінкентія УГКЦ у Львові виникла пожежа. Про це повідомили в ДСНС Львівської області.

Пожежа виникла у неділю, 17 квітня, близько 11:39 на горищі будівлі Монастиря згромадження сестер милосердя святого Вінкентія УГКЦ, що на вул. Сельських, 14 у Львові.

За інформацією рятувальників, пожежа охопила площу 10 м2 даху. До гасіння залучили 7 пожежних автомобілів та 30 рятувальників. Об 11:54 пожежу ліквідували.