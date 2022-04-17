На даху львівського монастиря виникла пожежа
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Пожежа виникла на горищі Монастиря згромадження сестер милосердя святого Вінкентія УГКЦ
На даху Монастиря згромадження сестер милосердя святого Вінкентія УГКЦ у Львові виникла пожежа. Про це повідомили в ДСНС Львівської області.
Пожежа виникла у неділю, 17 квітня, близько 11:39 на горищі будівлі Монастиря згромадження сестер милосердя святого Вінкентія УГКЦ, що на вул. Сельських, 14 у Львові.
За інформацією рятувальників, пожежа охопила площу 10 м2 даху. До гасіння залучили 7 пожежних автомобілів та 30 рятувальників. Об 11:54 пожежу ліквідували.
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