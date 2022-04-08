Мешканців Львівської МТГ додатково інформуватимуть про загрозу спалювання сухої трави. Містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями, які попереджатимуть про наслідки пожежі.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, в суботу, 9 квітня, з 12:00, територією Львівської МТГ будуть їздити чотири машини із голосовим попередженням про наслідки від пожеж сухої рослинності.

До такого сповіщення населення доєднаються і представники ДСНС та добровольчих формувань Львівської громади. Всі приєднані до Львівської МТГ населені пункти будуть охоплені такими патрулями. Окрім того, на блокпостах роздаватимуть флаєри з відповідною інформацією.

«Насправді альтернатива спалюванню трави є. Наприклад, можна здавати таку рослинність на станцію компостування на вул. Пластовій. Загроза ж від спалювання трави чимала. Адже і тварини, і майно громадян, та й навіть їхнє життя і здоров'я через такі пожежі – в небезпеці», – розповів керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Микола Грицайчук.

Крім цього, наступного тижня у Львові організують мотопробіг-патрулювання проти паління трави: 25 байкерів їздитимуть і охоплять шість маршрутів.

Львівська міська рада вкотре закликає мешканців околиць не спалювати суху траву. За це передбачена адміністративна відповідальність, а у воєнний час такі дії прирівнюють до диверсій, що передбачає кримінальну відповідальність.