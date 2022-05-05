Рятувальники вивели з будинку ще 10 мешканців

У середу, 4 травня, сталася пожежа у підвалі двоповерхового будинку в Стрию на Львівщині, внаслідок якої загинув 40-річний місцевий мешканець. Через сильний дим з будинку довелося евакуйовувати ще 10 людей.

У ДСНС Львівщини розповіли, що пожежа виникла близько 16:20 на вул. Січових Стрільців у підвалі двохповерхового житлового будинку.

На момент прибуття пожежників з підвалу будинку вибивався густий чорний дим, який заповнив сходову клітку. Через сильне задимлення мешканці не могли самостійно покинути свої помешкання. Рятувальники за допомогою рятувальних пристроїв, зокрема, висувної драбини, врятували з будинку п'ятьох мешканців, з яких двоє дітей. Окрім того, вивели на свіже повітря ще п’ятьох осіб.

Під гасіння пожежі в підвалі будинку виявили тіло загиблого чоловіка – 40-річного місцевого мешканця. Вогонь гасили близько години, залучали 10 пожежників та три одиниці спецтехніки.

Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.