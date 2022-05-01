Пожежу гасили 18 рятувальників

30 квітня увечері львівські рятувальники отримали повідомлення про пожежу у чотириповерховому будинку на вул Білоцерківській. Пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі.

Як повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області, на момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон квартири, де виникла пожежа, ішов густий чорний дим.

«Рятувальники негайно приступили до проведення робіт з гасіння пожеж, паралельно виводячи людей із задимлених помешкань. Загалом на свіже повітря рятувальники вивели 6 осіб, з них 1 дитину», – ідеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.