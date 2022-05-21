Внаслідок вибуху газу на Закарпатті зруйнований будинок, є постраждалі
21-річний киянин на пожежі отримав 90% опіків тіла
Внаслідок вибуху газу у Виноградові повністю зруйнований один житловий будинок місцевого пенсіонера, ще два сусідні – пошкоджені. Під час вибуху постраждав 21-річний мешканець Києва, у нього 90% опіків тіла. Причини інциденту з’ясовують правоохоронці.
За інформацією прес-служби ДСНС, вибух газу у житловому будинку стався пізно ввечері у п’ятницю, 20 травня, на вулиці Миру у Виноградові. Виклик рятувальники отримали о 22:50. На пожежі сильні опіки отримав 21-річний мешканець Києва. Будинок належав місцевому мешканцю, пенсіонеру.
«Там за поки невстановленої причини відбувся вибух газоповітряної суміші у приватному житловому помешканні місцевого пенсіонера. Як наслідок, вибуховою хвилею зруйновано помешкання власника та пошкоджено ще два поряд розташовані житлові будинки сусідів», – йдеться у повідомленні рятувальників.
Причини та обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи.
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