На вул. Тролейбусній у Львові вночі вівторка, 17 травня, трапилась пожежа в квартирі багатоповерхівки. Внаслідок пожежі загинула одна людина, повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Пожежа трапилась близько 3:00 ночі виникла в квартирі на сьомому в 9-поверхівці на вул. Тролейбусній у Львові. За допомогою спеціальних рятувальних пристроїв вогнеборці врятували на сходовій клітці 5 мешканців будинку, а також вивели на свіже повітря ще 10 людей.

Під час проведення робіт з ліквідації пожежі в кімнаті, де виникла пожежа, виявили тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився власник квартири – 62-річний чоловік.

О 03:29 пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив частину квартири.

Причину цієї пожежі встановить поліція.