Непритомного чоловіка вияили у річці Хустець

Із річки Хустець у Хусті рятувальники витягнули 48-річного місцевого мешканця, який лежав у воді без свідомості. Потерпілого доставили до лікарні, чоловік перебуває під наглядом медиків, однак наразі невідомо, що саме із ним сталося.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався ввечері четверга, 2 червня. Виклик про непритомного чоловіка у річці Хустець надійшов рятувальникам близько 19:00 від медиків швидкої допомоги.

«Спустившись за допомогою драбини з берега річки, рятувальники дісталися до чоловіка. Далі завантажили його на жорсткі ноші, підняли на поверхню та передали до рук медиків», – йдетьсяу повідомленні ДСНС.

У прес-службі уточнюють, що постраждалий є 48-річним мешканцем Хуста. Чоловіку надали першу допомогу та госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовуються.