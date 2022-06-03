Із річки на Закарпатті витягнули непритомного 48-річного чоловіка
Потерпілий наразі перебуває у лікарні
Із річки Хустець у Хусті рятувальники витягнули 48-річного місцевого мешканця, який лежав у воді без свідомості. Потерпілого доставили до лікарні, чоловік перебуває під наглядом медиків, однак наразі невідомо, що саме із ним сталося.
Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався ввечері четверга, 2 червня. Виклик про непритомного чоловіка у річці Хустець надійшов рятувальникам близько 19:00 від медиків швидкої допомоги.
«Спустившись за допомогою драбини з берега річки, рятувальники дісталися до чоловіка. Далі завантажили його на жорсткі ноші, підняли на поверхню та передали до рук медиків», – йдетьсяу повідомленні ДСНС.
У прес-службі уточнюють, що постраждалий є 48-річним мешканцем Хуста. Чоловіку надали першу допомогу та госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовуються.