48-річний мешканець селища Славське 27 травня потрапив до лікарні після укусу змії у праву кисть. Це вже четвертий випадок в області від початку року, коли потерпілому від укусу гадюки знадобилася допомога медиків.

Як повідомила прес-служба ДСНС Львівщини, чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської центральної лікарні, про що надійшло повідомлення о 14:18.

Загалом від початку року допомога медиків після укусу змії знадобилася чотирьом мешканцям Львівщини. 12 травня в реанімаційне відділення Турківської центральної міської лікарні забрали 32-річну мешканку села Лосинець Самбірського району, а також 18-річну жительку села Хащів. 25 травня до реанімації Львівської обласної клінічної лікарні потрапила 81-річна мешканка села Боринечі на Стрийщині.

Нагадаємо, що у Львівській області трапляється один вид отруйних змій – гадюка звичайна. Її можна розпізнати за розміром – це товста змія довжиною до 70-80 см, а також за характерним малюнком на спині – зиґзаґи або ромбики. Забарвлення гадюк може варіюватися від сірого та бурого до шоколадного чи зеленкуватого відтінку.

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У змій поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.