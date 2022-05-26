81-річна мешканка села Боринечі, на Стрийщині, потрапила до лікарні у стані середньої важкості, після того як жінку вкусила змія. Про черговий випадок укусу гадюки повідомили у прес-службі ДСНС вранці четверга, 26 травня.

Після укусу змії жінку 1941 року народження було госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню. Стан потерпілої – середньої важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

«Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Пам’ятайте, якщо Ви випадково побачили змію поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», – застерігають рятувальники.