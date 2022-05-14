18-річна мешканка гірського села на Львівщині опинилась у реанімації після укусу отруйної змії в палець на нозі. Це вже другий випадок укусу гадюки, зафіксований цього сезону.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, 12 травня близько 13:00 в реанімаційне відділення Турківської центральної місцевої лікарні привезли 18-річну дівчину, жительку села Хащів з діагнозом – укус змії в мізинець правої стопи. Стан потерпілої – середньої важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

«Пам’ятайте, якщо Ви випадково побачили змію поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», – нагадують рятувальники.

Нагадаємо, 12 травня до лікарні забрали 32-річну мешканку Самбірського району, яку змія вкусила в ногу.