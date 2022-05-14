18-річна мешканка Львівщини попала в реанімацію після укусу гадюки
Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, 12 травня близько 13:00 в реанімаційне відділення Турківської центральної місцевої лікарні привезли 18-річну дівчину, жительку села Хащів з діагнозом – укус змії в мізинець правої стопи. Стан потерпілої – середньої важкості.
Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.
«Пам’ятайте, якщо Ви випадково побачили змію поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», – нагадують рятувальники.
Нагадаємо, 12 травня до лікарні забрали 32-річну мешканку Самбірського району, яку змія вкусила в ногу.