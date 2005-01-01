Укус змії: як швидко і правильно надати першу допомогу

На Львівщині і в Карпатах водиться лише один вид отруйних змій - гадюка звичайна

Літо лише розпочалося, а на Львівщині уже зафіксовано 11 випадків укусів змій. Найчастіше гадюки нападали на людей у Сколівському, Турківському, Миколаївському та Мостиському районах. Серед потерпілих є і діти.

Цього року змії активізувалися дуже рано, перший укус гадюки зафіксовано ще у квітні. Як повідомила ZAXID.NET герпетолог, старший викладач Національного лісотехнічного університету Ольга Паламаренко, цьому сприяли висока температура, відсутність опадів та часта поява людей у місцях, де живуть змії.

Змій нині доволі часто можна побачити там, де люди аж ніяк не очікують їх зустріти: у парках, на території дитячих садочків, на подвір’ї людей, особливо у гірських районах. Гадюки та вужі часто з’являтися там, де є побутове сміття, звалище будівельних чи інших матеріалів, на берегах річок та озер, сінокосах, узліссях. У таких місцях їм зручно ховатися від хижаків, є їжа, умови для розмноження.

«При зустрічі із людиною змії у більшості випадків рятуються втечею. Вони чудово вловлюють коливання землі на доволі великій відстані, тому відчувши кроки, стукіт, шурхіт намагаються заховатися в нори або відповзають подалі. Нещасні випадки трапляються тоді, коли на змію наступають, чіпають її руками чи навмисно намагаються знищити. Іноді зустрічі зі зміями відбуваються у тих місцях, де вони раніше ніколи не траплялися. У цьому є вина людей, які засмічують узлісся, береги річок, парки, подвір’я. Змії добре себе почувають на колишніх пасовищах, що заростають чагарниками, у занедбаних садах та інших місцях, де не ведеться господарська діяльність», - каже Ольга Паламаренко.

Що робити, аби уникнути зустрічі з гадюкою?

Герпетолог каже, що з отруйних змій на Львівщині і у Карпатах водиться лише гадюка звичайна. Твердження, що вона може переслідувати людей – це вигадка. Якщо не порушувати її спокій, не чіпати її, гадюка ніколи першою не нападе.

Утім, неприємної зустрічі з повзучими, як твердить Ольга Паламаренко, можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил.

1. Якщо вирушили в ліс чи гори на відпочинок, уважно огляньте місце, де плануєте зупинитися чи заночувати. Побачили гадюку? Не панікуйте, не кидайтеся на неї з палицею, а повільно відійдіть. Залиште це місце для неї, а для себе оберіть інше.

2. Навіть у спеку, вирушаючи в ліс чи в гори, подбайте про високе взуття – шкіряне, гумове, бо гадюки найчастіше кусають в ногу.

3. Мандруйте лісом чи горами з палицею. Вона потрібна не для того, щоб убити в разі чого гадюку, а щоб попередити її, що ви йдете. Проведіть палицею по кущах, з яких хочете зірвати ягоди, або по високій траві. Цього шуму буде достатньо, аби повзучі уступили вам дорогу.

4. Якщо мандруєте разом з дітьми, то вони повинні завжди йти за вами. І також у відповідному взутті.

5. Гадюка звичайна інколи за забарвленням може бути схожа на вужа. Є люди, які полюбляють брати вужів у руки. Не ризикуйте. Не чіпайте повзучих і вони не чіпатимуть вас.

Як швидко і правильно надати першу допомогу?

Та бувають випадки, коли розійтися людині і гадюці не вдається. Від укусу гадюки на тілі людини залишається характерний знак - дві невеликі дірки. Як правильно діяти у таких випадках, адже зміїна отрута є небезпечною для людини, а дитини особливо.

На місці укусу змії залишається характерний знак

ZAXID.NET звернувся за коментарем у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де щороку від укусів змій рятують 6-10 діток. Насправді постраждалих дітей є набагато більше, але їм надають допомогу в районних лікарнях, до центру привозять лише пацієнтів у важкому стані. Ось п’ять правильних кроків від завідувачки відділення анестезіології, інтенсивної терапії та реанімації центру Ірини Щуровської, які слід зробити, якщо когось з рідних чи знайомих укусила гадюка.

1. Не панікувати

Якщо дитину чи когось з друзів на природі вкусила змія, правило № 1: не панікувати самому і заспокоїти потерпілого. Від переживань і інтоксикація настає швидше, і людина в паніці не зможе правильно та швидко надати першу допомогу.

«Від укусу змій не буде миттєвих фатальних наслідків. Найкращий варіант, якщо постраждалого доставлять до лікарні за 15-20 хвилин, тоді у нього менше розвинеться інтоксикація. Коли такої можливості нема, в запасі є приблизно дві години. За цей час ще не виникнуть серйозні проблеми з кінцівками, але що швидше потерпілого доставлять до лікарні, то краще», - каже Ірина Щуровська.

2. Знерухомити кінцівку

Якщо змія вкусила в лісі чи в горах, для знерухомлення руки чи ноги підійдуть будь-які підручні засоби: палка, парасоля, а замість бинта - хустка, хустинка, поясок, шнурок, бо, що більше постраждалий рухає кінцівкою, то більше скорочуються м’язи і отрута більше всмоктується у кровоносну й лімфатичну системи.

2. Місце укусу промити питною водою

Якщо місце укусу дуже забруднене, а засобів дезінфекції під руками нема, то рану слід промити питною водою і якнайшвидше доставити людину в найближчу лікарню.

3. Не відсмоктувати отруту

Місце укусу у жодному разі не можна розрізати, припікати. Не можна накладати джгут і відсмоктувати отруту, бо лише згаєте час, а це призведе до погіршення стану потерпілого.

4. Покласти щось холодне

Коли змія вкусила поблизу житлових будинків чи відпочивальники виїхали на природу з міні-холодильником, на місце укусу слід покласти холод – це сповільнить розповсюдження отрути.

5. Побільше пити води

Потерпілому слід якомога більше води, скільки він зможе випити, це зменшить інтоксикацію.

У лікарнях рятують людей без протизміїного антитоксину

У відділеннях реанімації і в районах, і в області, де рятують дорослих і дітей від укусів змій, протизміїного антитоксину наразі нема.

ZAXID.NET зателефонував в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні, де зафіксовано найбільше випадків укусів змій. Завідувач відділення Богдан Лозинський повідомив, що цього року у них було вже вісім пацієнтів, яких покусали гадюки, серед них двоє дітей. Антитоксину протизміїного нема.Торік було всього дві ампули, але лікарі навчилися виходжувати постраждалих і без антитоксину.

Це підтвердив і в. о.завідувача реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні Орест Юрчук.

«З антитоксином лікування йде швидше, без нього – трохи повільніше, але ми вміємо рятувати людей і без нього. От сьогодні перевели в палату львів’янина, котрий пішов в ліс за суницями, й якого вкусила змія».