У Сколе біля житлового будинку жінку вкусила змія

У п'ятницю, 1 червня, у місті Сколе на Львівщині жінку вкусила змія. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Подія трапилась пізно ввечері. Цікаво, що змія вкусила жінку за праву ногу прямісінько біля житлового будинку.

Потерпіла – місцева жителька 1960 року народження. Приблизно о 23:15 через укус змії жінку госпіталізували до реанімційного відділення Сколівської центральної районної лікарні.