У Сколе біля житлового будинку жінку вкусила змія

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 09:036082

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У п'ятницю, 1 червня, у місті Сколе на Львівщині жінку вкусила змія. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Подія трапилась пізно ввечері. Цікаво, що змія вкусила жінку за праву ногу прямісінько біля житлового будинку.

Потерпіла – місцева жителька 1960 року народження. Приблизно о 23:15 через укус змії жінку госпіталізували до реанімційного відділення Сколівської центральної районної лікарні.

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Мешканець Сколівщини потрапив у реанімацію через укус змії ZAXID.NET
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