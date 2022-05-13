«Укусів змій значно більше, не всі звертаються за допомогою».

32-річну мешканку гірського села Самбірського району вкусила у ногу змія, жінка перебуває у реанімації. Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, 12 травня о 17:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної міської лікарні забрали 32-річну жінку, мешканку села Лосинець Самбірського району. Жінку вкусила змія у ліву ногу. Зараз стан постраждалої жінки оцінюють як середньо важкості.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter