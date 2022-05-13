32-річна мешканка Львівщини потрапила у реанімацію після укусу змії
Жінці надають медичну допомогу
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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32-річну мешканку гірського села Самбірського району вкусила у ногу змія, жінка перебуває у реанімації.
Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, 12 травня о 17:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної міської лікарні забрали 32-річну жінку, мешканку села Лосинець Самбірського району. Жінку вкусила змія у ліву ногу.
Зараз стан постраждалої жінки оцінюють як середньо важкості.
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