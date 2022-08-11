У вересні 2020 року через затяжні дощі рівень води суттєво підвищився, а дамба не змогла її пропускати

Мешканка Тернопільщини відсудила 293 тис. грн компенсації в гідроелектростанції за підтоплений будинок. У вересні 2020 рівень води на Горішньоіваничівському водосховищі суттєво піднявся через несправну греблю, відтак будинок і присадибну територію підтопило. Внаслідок цього в будинку був зіпсований ремонт.

Як йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, у позові жінка вимагала стягнути з компанії «Західгідроенерго» 293,5 тис. грн матеріальної шкоди та 20 тис. грн моральної шкоди.

Зазначимо, що підтоплення сталось у вересні 2020 року. Тоді рівень води в Горішньоіваничівському водосховищі піднявся на 70 см. Постраждала жінка, в якої підтопило будинок, звернулась до сільради з проханням вирішити цю ситуацію. Комісія обстежила греблю та дійшла до висновку, що рівень води піднявся через сильні дощі, а сама гідроспоруда, через занедбаний стан, не змогла нормально виконувати функції та пропускати воду.

Внаслідок підтоплення суттєво постраждав ремонт: на стінах будинку частково відшарувалась штукатурка. Тож жінка вирішила домогтись компенсації збитків через суд.

Відомо, що представники компанії до суду не прийшли. Суддя Володимир Ромазан задовольнив позов. Відтак з ТОВ «Західгідроенерго» повинні стягнути 293,5 тис. грн матеріального відшкодування та 5 тис. грн моральної компенсації.

Рішення поки не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними на YouControl, підприємство зареєстроване в 2012 році, його основним видом діяльності є виробництво електроенергії. Керівницею фірми є Ірина Куховаренко.