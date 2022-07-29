Мешканець Хмельниччини відсудив у держави 408 тис. грн моральної компенсації за безпідставне звинувачення у крадіжці. Чоловік придбав мобільний телефон у знайомого, не знаючи, що він крадений. Втім, у злочині правоохоронці підозрювали саме його. Загалом він перебував під слідством понад п'ять років. Розгляд справи завершився в травні 2021 року, коли Верховний суд остаточно визнав його невинуватість. Після цього чоловік звернувся з позовом до казначейської служби та прокуратури з вимогою заплатити компенсацію.

Згідно з вироком Кам'янець-Подільського міського суду від 2018 року, чоловіка підозрювали у крадіжці мобільного телефону в однієї з відпочивальниць санаторію «Дністер». Втім, у суді чоловік довів свою невинуватість. Він пояснив, що придбав телефон у знайомого за 500 грн, не знаючи, що він крадений. Протягом двох місяців відкрито ним користувався, поки його не вилучили працівники поліції.

Суд першої інстанції визнав його невинуватим, апеляційний суд залишив цей вирок без змін. В травні 2021 року Верховний суд також визнав його невинуватим.

Відтак чоловік подав позов до Хмельницької прокуратури та управління казначейської служби в області з вимогою виплатити моральну компенсацію. «Позивач був незаконно позбавлений права на нормальне життя, що вимагало додаткових зусиль для організації свого життя шляхом постійного спростування на причетність до кримінального правоопрушення між односельцями протягом 68 місяців та 4 днів», – йдеться у позові.

Загалом він попросив виплатити йому 408,8 тис. грн. Йдеться про виплату мінімальної зарплати за кожен місяць перебування під слідством. Зазначимо, що право на отримання такої компенсації гарантоване Законом України.

Суддя Олена Швець задовольнила позов та постановила стягнути з держбюджету 408,8 тис. грн моральної компенсації. Рішення поки не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.