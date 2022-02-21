Чоловік уник ув`язнення за аварію, в якій покалічився його товариш

48-річний мешканець Хмельниччини виплатить сусідові 490 тис. грн за травми у ДТП. Аварія трапилася ще у січні 2021 року, коли чоловік підвозив свого знайомого у сусіднє село. Під час подорожі на трасу раптово вибіг лис, після чого водій спробував уникнути наїзду і різко повернув кермо вбік. Внаслідок цього автомобіль занесло на узбіччя, де він і в'їхав у дерево. Суд вирішив не карати суворо водія, однак зобов'язав чоловіка виплатити постраждалому у ДТП значну моральну компенсацію. Внаслідок аварії сусід отримав інвалідність і заявив, що змушений через це проживати в інтернаті.

ДТП біля села Гринчук за 20 км від Кам'янця-Подільського сталося ще 19 січня 2021-ого. Тоді поліція повідомляла, що 49-річного пасажира госпіталізували, а на водія Citroen Berlingo склали ще й постанову за керування авто у нетверезому стані. Під час судових засідань постраждалий також підтвердив, що чув запах алкоголю від водія. Втім, керування у нетверезому стані суддя не враховував як обтяжуючу обставину, оскільки водію вдалося скасувати у апеляційній інстанції складений на нього протокол за п'яну їзду.

Суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області став на сторону обвинуваченого і, визнавши його вину у ДТП, призначив йому умовне покарання з терміном у два роки. У суді сам Анатолій Климчук визнав свою вину повністю і пояснив, що у вечір трагедії до нього додому прийшов потерпілий і попросив відвезти його до брата в сусіднє село Бабшин. Чоловік погодився і забрав власним автомобілем знайомого від його будинку. Чоловіки поїхали разом до сусіднього села, але під час подорожі на дорогу зненацька вибіг лис, через що автомобіль занесло і він в'їхав у дерево. В аварії пасажир авто отримав тяжкі травми – закриту травму шийного відділу хребта, забій спинного мозку, стеноз хребтового каналу та перелом верхнього краю правої лопатки. Після ДТП він майже 2,5 місяці провів у лікарні, став інвалідом та змушений проживати в будинку-інтернаті.

«Погодні умови були несприятливими, йшов сніг та була ожеледиця. Цивільний позов про стягнення моральної шкоди винуватець аварії визнав повністю, вказав, що часто навідує потерпілого, який втратив здатність ходити, частково відшкодував потерпілому моральну шкоду. Щиро розкаявся у вчиненому, просив суд не застосовувати щодо нього реальну міру покарання», – йдеться у вироку суду.

У підсумку суддя Роман Савчук присудив Анатолію Климчуку два роки умовно і зобов'язав виплатити постраждалому у ДТП сусіду 490 тис. грн моральної компенсації.