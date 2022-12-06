32-річного чоловіка доправили до лікарні з переохолодженням

Неподалік Рівного надзвичайники врятували 32-річного чоловіка, який загруз у болоті. Як розповів сам постраждалий, він хотів скоротити шлях, але не зорієнтувався на місцевості та загруз. Коли в нього забракло сил рухатись далі, почав кричати і кликати на допомогу. Чоловіка доправили до лікарні з переохолодженням.

Інцидент стався близько 08:00 години у вівторок, 6 грудня. До поліцейських офіцерів Городоцької тергромади надійшло кілька телефонних дзвінків від місцевих жителів, що зі ставків у селі чути крик про допомогу. Правоохоронці вирушили на місце події з медиками та рятувальниками.

«Інформація підтвердилась: із зарослів очерету кликав на допомогу чоловік. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання дісталися до нього та витягнули на берег», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Як виявилось, 32-річний місцевий житель вранці вирішив дещо скоротити шлях, однак не зорієнтувався на місцевості та потрапив у болото. Чоловік просувався далі, але вибратись не вдавалось. Так подолав орієнтовно близько 200 метрів від суші. Коли зрозумів, що далі бракує сил, почав кричати про порятунок.

Знесиленого чоловіка, який провів у болоті кілька годин, каретою швидкої доставили до лікувального закладу з попереднім діагнозом переохолодження.