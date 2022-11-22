На Рівненщині однорічний хлопчик потрапив у лікарню після того, як з'їв отруту для щурів. 19-річна матір дитини одразу ж викликала швидку, хлопчика доправили у обласну лікарню. Відомо, що наразі з ним все добре.

Про інцидент правоохоронців повідомили медики у понеділок, 21 листопада. Вони зазначили, що до Рівненської обласної дитячої лікарні госпіталізували однорічного хлопчика, який з'їв отруту для щурів.

Ювенальні поліцейські встановили, що 19-річна матір з дитиною перебували у селі Мар'янівка. Вони проживають у приватному будинку. Жінка на нетривалий час відлучилась від сина і пішла в іншу кімнату за речами, коли хлопчик пройшов разом з нею і випадково помітив яскраву таблетку – це була отрута для щурів.

Дитина вкусила таблетку. Це побачила матір і одоазу викликала швидку. Дитину доправили до Рівненської обласної дитячої лікарні та госпіталізували з діагнозом отруєння.

«З матір'ю було проведено профілактичну бесіду. Наразі вирішується питання про складання протоколу за неналежне виконання батьківських обов'язків», – повідомляє Rivne Media з посиланням на прес-службу поліції Рівненщини. Наразі життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.