Мешканка Рівного разом з 5-річною дитиною потрапила до лікарні через отруєння чадним газом. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої важкості. За попередньою інформацією, витік чадного газу стався через несправність газової колонки.

Нещасний випадок стався у неділю, 13 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини. До лікарні через отруєння чадним газом потрапили двоє мешканців міста: 27-річна жінка та 5-річна дитина.

«Попередньо отруєння відбулося внаслідок несправності газової колонки. Обставини отруєння встановлюються. Рятувальники Рівненщини закликають громадян дотримуватися правил безпеки у побуті», – йдеться у повідомленні.

Чадний газ у помешканні виявити вкрай складно, оскільки він не має запаху. У разі виникнення симптомів, а це нудота, запаморочення та головний біль, необхідно якомога швидше вийти на свіже повітря. Щоправда, часто люди не встигають врятуватись, оскільки при великій концентрації чадного газу втрата свідомості може настати вже за декілька хвилин.