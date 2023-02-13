Автомобіль поліція знайшла за кілометр від місця ДТП у дворі одного з будинків

Водій позашляховика збив 29-річну жінку на пішохідному переході в Коломиї. Після ДТП водій Mercedes-Benz ML 350 втік із місця аварії, потерпіла отримала серйозні травми і наразі перебуває у реанімації. Поліція розшукала втікача за кілька годин після ДТП, його автомобіль був припаркований у дворі будинку за 1 км від місця аварії. Водієм виявився 44-річний місцевий мешканець. Правоохоронцям чоловік пояснив втечу сильним шоком. Наразі за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ще ввечері у суботу, 11 лютого, на вулиці Мазепи в Коломиї. За даними поліції, невідомий водій, рухаючись у центр міста Коломиї, наїхав на 29-річну жінку, яка переходила проїзну частину дороги по пішохідному переході. «Водій з місця події втік у невідомому напрямі. Внаслідок наїзду мешканка Коломиї отримала численні травми. ЇЇ госпіталізовано в реанімаційне відділення Коломийської лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліція розшукала Mercedes-Benz ML 350 і його водія вже за кілька годин після ДТП. Автомобіль був без номерів, з характерними пошкодженнями і був припаркований за кілометр від місця аварії. 44-річний водій, мешканець Коломиї, сказав поліцейським, що перебував у шоковому стані, тому втік.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження). Зараз вирішується питання про повідомлення водію про підозру підозри. За скоєне мешканцю Коломиї загрожує до восьми років позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на три роки.