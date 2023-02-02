За смертельну ДТП водію загрожує до восьми років тюрми

30-річний водій Toyota Land Cruiser на пішохідному переході збив на смерть 68-річного мешканця Рожнятова і втік. Поліція розшукала винуватця смертельної аварії через добу в Івано-Франківську, під час спілкування з правоохоронцями водій пояснив, що втік з місця ДТП через переляк. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне 30-річному водію загрожує до восьми років ув’язнення.

Як у четвер, 2 лютого, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася ще ввечері у вівторок, 31 січня, у селищі Брошнів-Осада, що біля Рожнятова. Тоді поліція отримала виклик про ДТП з потерпілим. Виявилося, що на пішохідному переході машина збила 68-річного мешканця Рожнятова, водій утік. Потерпілий помер на місці аварії ще до приїзду «швидкої».

«Автомобіль Toyota Land Cruiser та водія, який скоїв смертельний наїзд на пішохода, розшукали в Івано-Франківську упродовж доби. При спілкуванні зі слідчими 30-річний мешканець Перегінської територіальної громади пояснив, що злякався і покинув місце ДТП», – йдеться у повідомленні.

Водій позашляховика наразі перебуває у слідчому ізоляторі, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) та за ч. 1 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці). За скоєне 30-річному водію загрожує до восьми років ув’язнення із забороною сідати за кермо на три роки.