Автомобіль УАЗ «швидкої допомоги» зіткнувся з вантажівкою неподалік Хмельницького

Райсуд на Хмельниччині виправдав 63-річного водія «швидкої» у справі про смертельну аварію. ДТП сталась ще в 2015 році, тоді через автомобіль Fiat Doblo, який виїхав на зустрічну, водій «швидкої» втратив керування і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинув лікар. Суд дійшов до висновку, що аварію спричинив водій Fiat, а водій «швидкої» не міг уникнути зіткнення через поганий стан дороги. Тож чоловіка повністю виправдали.

Зазначимо, що аварія сталась ще в грудні 2015 року неподалік села Скаржинці Хмельницького району: на смугу руху, якою їхав обвинувачений автомобілем «швидкої», виїхав Fiat Doblo, що намагався обігнати автопоїзд. Розуміючи, що не встигне безпечно завершити цей маневр, водій Fiat на швидкості з’їхав з дороги на зустрічне узбіччя.

Тим часом водій «швидкої», на думку правоохоронців, замість зменшити швидкість чи зупинитися, змінив напрямок руху, втратив керування й, перетнувши лінію горизонтальної розмітки, зіткнувся з вантажівкою. У результаті аварії загинув лікар – пасажир «швидкої».

За словами водія медичного автомобіля, коли він побачив Fiat Doblo на своїй смузі, то нікуди не звертав, а почав різко гальмувати, але через напливи асфальту й нерівності на дорозі УАЗ кинуло спочатку на узбіччя, а потім на зустрічну смугу. Певен, що в аварії винен водій легковика, оскільки не переконавшись у безпечності обгону, виїхав на зустрічну смугу.

Водій автопоїзда підтвердив, що Fiat Doblo продовжив його обганяти, попри те, що навпроти їхала «швидка», попереду був пішохідний перехід та суцільна лінія розмітки. Було видно, як УАЗ гальмував, не змінюючи напрямку руху, проте його занесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з вантажівкою.

За клопотанням захисника обвинуваченого, київські експерти провели дослідження стану автодороги, де сталася ДТП. Їхній висновок – ділянка не відповідає вимогам нормативних документів в галузі будівництва, «зокрема мали місце напливи асфальту та осідання дорожнього полотна», на що звертали увагу й обвинувачений та свідки.

«[Обвинувачений] вжив необхідних заходів для зменшення швидкості керованого ним транспортного засобу, але внаслідок того, що водій автомобіля Fiat Doblo не виконав обов'язку, встановленого п. 14.2. (в, г) ПДР, тобто перед початком обгону не переконався, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані або після обгону небезпеки іншим учасникам руху, сталося зіткнення транспортних засобів», – вважає суд.

Про вирок Ярмолинецького райсуду стало відомо в четвер, 2 лютого. Суд визнав 63-річного водія «швидкої» невинуватим у ДТП та повністю його виправдав.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційній інстанції.