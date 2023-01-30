Водій та пасажирка мотоблока отримали травми і були госпіталізовані

На Хмельниччині неподалік селища Наркевичі зіткнулись легковик та мотоблок, внаслідок чого постраждали двоє людей. До лікарні доправили водія та пасажирку мотоблока. Наразі інформації про їхній стан немає. Хто саме спричинив ДТП, з'ясовує поліція.

Аварія сталась близько 17:30 у неділю, 29 січня, на трасі «Хмельницький-Волочиськ» неподалік селища Наркевичі. На дорозі зіткнувся автомобіль Audi A6, за кермом якого був 42-річний мешканець села Сергіївка, та мотоблок з напівпричепом, яким керував 60-річний мешканець села Юхимівці.

«Внаслідок аварії водій мотоблоку та його 53-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Волочиської багатопрофільної лікарні», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.