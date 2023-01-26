Водій мікроавтобуса Renault Trafic наїхав на 54-річного пішохода вночі 25 січня

У місті Городок на Хмельниччині п'яний 28-річний водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода і втік. Розшукати порушника вдалось завдяки відео з камер спостереження. Наразі його затримали, за скоєне йому загрожує до десяти років тюрми.

Аварія сталась близько 23:00 у середу, 25 січня, в місті Городок. На вулиці Гончара 28-річний місцевий мешканець у стані сп’яніння керуючи мікроавтобусом Renault Trafic наїхав на 54-річного чоловіка. Від травм пішохід загинув.

«Зловмисник зник з місця вчинення ДТП, проте поліцейські оперативно встановили його за допомогою камер відеонагляду. Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). Покарання за цією статтею передбачає до десяти років тюрми. Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід.