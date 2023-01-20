Після наїзду хлопець покинув ВАЗ за 500 метрів від місця злочину, а сам сховався у знайомого

Хмельницький суд призначив сім років тюрми 22-річному водієві, який умисно наїхав на колишню дівчину. Після розірвання стосунків юнак захотів помститись дівчині, домовився про зустріч і, побачивши дівчину у домовленому місці, спеціально скерував авто на неї. Після інциденту він покинув автомобіль і ховався у знайомого, але його швидко затримала поліція. Внаслідок наїзду 24-річна дівчина втратила ногу.

Зазначимо, що аварію 22-річний мешканець Деражнянського району спричинив 21 квітня 2020 року в селі Миклаші Ямпільської громади. Перебуваючи у тривалих неприязних стосунках з 24-річною потерпілою після розірвання відносин, чоловік вирішив їй помститись. Він призначив дівчині зустріч. Вона ж погодилась, аби поставити крапку у стосунках з колишнім хлопцем.

В стані алкогольного сп’яніння юнак сів за кермо, а коли приїхав на призначене місце, не зменшуючи швидкість навмисно наїхав на дівчину, яка стояла біля припаркованого автомобіля. Він одразу ж втік з місця. Відомо, що внаслідок аварії дівчина втратила ногу.

Правоохоронці знайшли покинутий зловмисником автомобіль на відстані 500 м від місця аварії. Буквально через годину поліцейські розшукали і самого водія – він переховувався вдома у знайомого у сусідньому селі. Зловмисника одразу ж затримали.

Слідчі з’ясували, що в 2019 році суд вже позбавив юнака права керувати транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння. Але ані суттєвий штраф, ані позбавлення водійського посвідчення жодним чином не вплинули на порушника. І уже восени 2019 року поліцейські вдруге спіймали його за кермом автомобіля напідпитку.

Теофіпольський райсуд визнав юнака винним у вчиненні ДТП та призначив п'ять років тюрми. Втім, прокуратура з цим вироком не погодилась і подала апеляцію.

«За принципової позиції сторони обвинувачення доведено вину засудженого саме в умисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, яке є небезпечним для життя в момент заподіяння. Апеляційним судом ухвалено новий вирок, яким хлопця засуджено до 7 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

Вирок вже набрав законної сили, хоча обвинувачений ще може оскаржити його в касаційній інстанції.