Райсуд на Хмельниччині заборонив скутеристу з Полонного сідати за кермо впродовж наступних 13 років. Рішення прийняли через те, що чоловіка вже втретє у цьому році затримали на п'яному водінні. Незважаючи на те, що його вже двічі штрафували, а також забрали посвідчення водія, чоловік продовжував їздити скутером у нетверезому стані. Відтак суд вирішив призначити йому суворе покарання. Крім цього, порушник також повинен сплатити 51 тис. грн штрафу.

Про рішення суду стало відомо у п'ятницю, 25 листопада, після повідомлення прес-служби Хмельницького апеляційного суду. Зазначається, що цьогоріч 42-річного мешканця міста Полонне тричі затримували на нетверезому водінні.

Зокрема, під час останнього затримання чоловік був за кермом скутера Honda. Поліцейські помітили в нього ознаки сп'яніння, але проходити огляд у медзакладі він відмовився. У судовому засіданні порушник розповів, що справді того дня після роботи випив пиво й поїхав скутером додому, куди було близько 300 м.

Суд встановив, що цього скутериста вже втретє за рік штрафують за ст. 130 КУпАП: у квітні цього року суд оштрафував його на 17 тис. грн та на один рік позбавив водійських прав, у червні штрафував на 34 тис. грн з позбавленням права керувати транспортом на три роки. За інформацією поліції, посвідчення водія у нього вилучили ще після першої постанови суду у квітні. Скутер на праві власності йому не належить.

«Суддя зауважує, що за законом, якщо особа, позбавлена права керування транспортним засобом, до закінчення строку дії такого стягнення вчинила нове адміністративне правопорушення, за яке застосовано стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом, до стягнення за вчинення нового адміністративного правопорушення приєднується невідбута частина стягнення», – йдеться у повідомленні.

Відтак його визнали винним у порушенні ч.3 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння, вчинене повторно) та на 13 років заборонили керувати транспортом. Крім цього, чоловік ще й повинен заплатити 51 тис. грн штрафу. Наразі постанова ще не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що випадки, коли суди на багато років забороняють злісним порушникам сідати за кермо, непоодинокі. До прикладу, нещодавно Рівненський апеляційний суд на 22 роки позбавив водійського посвідчення чоловіка, якого також декілька разів за рік зловили на нетверезому водінні.