Мешканцю Хмельницького району присудили 6 років ув’язнення з конфіскацією майна за вчинення ДТП на пішохідному переході, в якому травми отримали двоє людей. Чоловіка також визнали винним у торгівлі наркотиками. Крім позбавлення волі, обвинуваченому заборонили сідати за кермо на два роки.

Як у середу, 28 грудня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, 33-річного мешканця Хмельницького району засудили до 6 років та одного місяця тюрми за ДТП з потерпілими та систематичну торгівлю амфетаміном.

«Маючи судимість за зберігання наркотиків, чоловік на шлях виправлення не став та продовжив злочинну діяльність. У січні 2021 року, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, він вчинив наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по зебрі. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, а жінка – тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним у вчинення ДТП з потерпілими та продажі наркотиків (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 2 ст. 286 ККУ). Відтак хмельничанину присудили 6 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Крім того, обвинуваченого позбавили права керувати автомобілями на 2 роки. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.