Водій залишив у службовому автомобілі патрульних 25 тис. грн

У Хмельницькому п'яний 31-річний водій Lexus давав патрульним 25 тис. грн хабара. Гроші він пропонував, коли на нього складали адмінпротокол за п'яне водіння. Зазначимо, що покарання для п'яних водіїв за статтею 130 КУпАП передбачає значно менший штраф, аніж сума хабара – максимум 17 тис. грн. Грошей поліцейські не взяли, натомість викликали слідчо-оперативну групу, яка розпочала кримінальне провадження за спробу надати посадовим особам неправомірну вигоду.

Зазначимо, що патрульні зупинили 31-річного водія вночі 15 січня в Хмельницькому за порушення комендантської години. Під час спілкування правоохоронці помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити перевірку він відмовився.

«Коли ж почали складати адміністративні матеріали, водій запропонував патрульним хабаря, залишивши в службовому автомобілі 25 тис. грн. Патрульні одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу», – повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження. Водієві повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 369 ККУ (надання хабара службовій особі). Підозрюваному загрожує декілька альтернативних видів покарання, найсуворіше з яких – чотири роки ув'язнення.