На Хмельниччині жінка на зло чоловікові збрехала поліцейським, що він їздив п'яний за кермом. Відомо, що в той день подружжя сварилось, тож на місце викликали правоохоронців. Жінка повідомила поліцейським, що чоловік їздив селом п'яний. На основі цих свідчень правоохоронці запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп'яніння, а коли той відмовився – склали на нього адмінпротокол. Суд першої інстанції призначив чоловікові 17 тис. грн штрафу, але він успішно оскаржив цю постанову. Вже під час розгляду апеляції жінка зізналась, що збрехала.

Зазначимо, що адмінпротокол на чоловіка склали 15 листопада минулого року. У ньому йшлось, що він їздив за кермом Peugeot 605 по селі Митинці, маючи ознаки алкогольного сп'яніння. Від тесту на драгері чи проходження огляду в медзакладі чоловік відмовився, тож на нього склали протокол за статтею 130 КУпАП, яка передбачає 17 тис. грн штрафу.

Згодом справу розглядав Красилівський райсуд. Водія оштрафували на 17 тис. грн та на рік заборонили йому сідати за кермо. Втім, чоловік з цим рішенням не погодився і подав апеляцію. У ній просив закрити провадження. За словами апелянта, того дня він не сідав за кермо у стані сп’яніння й доказів, які б підтверджували протилежне, окрім пояснень кількох свідків, немає.

Зокрема, свідчення про те, що чоловік їздив нетверезий, дала його дружина. Як виявилось, в цей момент подружжя сварилось, через що на місце й викликали поліцію.

«На момент приїзду правоохоронців чоловік був удома, а автомобіль стояв на подвір’ї з вимкненим двигуном. Про те, що чоловік зранку їздив селом п’яний поліції сказала дружина. Її версію підтвердили троє свідків, на думку яких, водій і справді був нетверезий. Після цього поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння, на що він відмовився. Між тим апеляційному суду дружина пояснила, що нікуди її чоловік того дня на авто не їздив, а правоохоронцям дала свідчення зі злості – через влаштовану ним сварку», – йдеться у повідомленні прес-служби Хмельницького апеляційного суду.



Свідки також надіслали пояснення про те, що їм невідомо, чи керував чоловік автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Апеляційний суд вирішив, що поліцейські безпідставно пред’явили чоловікові вимогу пройти огляд на стан сп'яніння. «А тому наслідки такої незаконної вимоги (відмова від проходження відповідно до встановленого порядку огляду) не можуть бути використані для притягнення особи до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП», – підсумував суд і скасував постанову місцевого суду, задовольнивши апеляційну скаргу.