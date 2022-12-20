Хмельницький суд оштрафував матір хлопця, який з балкону сьомого поверху кидав яйця на припарковані в дворі автомобілі. Коли яйця скінчились, школяр почав кидати на автівки шурупи і болти. Пізніше власники автомобілів помітили, що сталось, і дізнались, що речі скидав школяр з сьомого поверху. Щодо цього інциденту вони звернулись у поліцію. Оскільки школяр ще не досяг 16-річного віку, протокол за неналежне виховання сина склали на його матір. Суд оштрафував її на 850 грн.

Як йдеться у постанові Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався 8 жовтня біля одного з будинків на проспекті Миру в Хмельницькому. Власниця автомобіля Renault, повертаючись додому, помітила на даху легковика яєчні шкаралупи. Крім того, біля автомобіля валялись болти, шурупи та саморізи.

Поспілкувавшись з мешканцями будинку, жінка дізналась, що все це на її авто скинув хлопчик, який мешкає у квартирі на сьомому поверсі. Виявилось, що він поцілив також у ще один автомобіль Toyota, який був припаркований у цьому ж дворі.

До матеріалів справи долучили письмові пояснення неповнолітнього хлопця. Він пояснив, що до нього в гості прийшов друг, який запропонував кидати з балкону речі. Школярі взяли з холодильника яйця і почали кидати їх на припарковані у дворі автомобілі, а тоді скинули з сьомого поверху ще й болти і шурупи. Порушник розповів, що бачив, як все це влучає у автомобілі, однак у матеріалах справи не зазначено, яких саме ушкоджень та на яку суму зазнали автівки.

Оскільки школяр ще не має 16 років, адмінпротокол склали на його матір. Суддя Олександра Вітушинська визнала її винною у порушенні ч.1 ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов'язків) та призначила 850 грн штрафу. Також вона повинна сплатити 496 грн судового збору. Постанова ще не набрала законної сили, жінка може оскаржити її в апеляційному суді.