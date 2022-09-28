Райсуд на Хмельниччині призначив 850 грн штрафу чоловікові, неповнолітній син якого стріляв з балкона по пластикових пляшках на клумбі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чоловіка визнали винним у невиконанні батьківських обов'язків.

Як йдеться у постанові Городоцького райсуду, інцидент стався в обід 21 серпня 2022 року. Хлопець 2012 року народження, перебуваючи на балконі, стріляв з пневматичної гвинтівки по пластикових пляшках на клумбі неподалік. В цей момент поруч з ним був його батько.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей), санкція якої передбачає від 850 до 1,7 тис. грн штрафу.

До суду обвинувачений не прийшов. Суддя Людмила Пономаренко дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Йому призначили мінімальне покарання за цією статтею: 850 грн штрафу. Сплатити штраф чоловік повинен в межах 15 днів після набрання чинності постанови, інакше сума стягнень буде подвоєна.