38-річний мешканець Хмельницького влаштував стрілянину у центрі міста
Під час конфлікту чоловік зі стартового пістолета поранив 21-річного юнака
Поліція затримала 38-річного мешканця Хмельницького за стрілянину в центрі міста. Як встановило слідство, чоловік під час конфлікту вистрелив зі стартового пістолета у 21-річного юнака. Підозрюваного затримали та доправили у СІЗО, йому загрожує до семи років тюрми.
Інцидент стався близько 22:00 у середу, 10 серпня, на вулиці Проскурівській у Хмельницькому. До поліції надійшло повідомлення про постріли в центрі міста.
«Правоохоронцями було встановлено, що в ході словесного конфлікту 38-річний чоловік здійснив постріл у 21-річного чоловіка із стартового пістолета, до якого було внесено конструктивні зміни, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження», – повідомляє прес-служба Хмельницького райуправління поліції.
Інцидент стався близько 22:00 у Хмельницькому на вулиці Проскурівській
Поліція вилучила зброю та направила на експертизу. Чоловіка затримали, наразі він перебуває у СІЗО. Йому вже вручили підозру за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.