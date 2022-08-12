Як встановила поліція, постріл був здійснений зі стартового пістолета, у який були внесені конструктивні зміни

Поліція затримала 38-річного мешканця Хмельницького за стрілянину в центрі міста. Як встановило слідство, чоловік під час конфлікту вистрелив зі стартового пістолета у 21-річного юнака. Підозрюваного затримали та доправили у СІЗО, йому загрожує до семи років тюрми.

Інцидент стався близько 22:00 у середу, 10 серпня, на вулиці Проскурівській у Хмельницькому. До поліції надійшло повідомлення про постріли в центрі міста.

«Правоохоронцями було встановлено, що в ході словесного конфлікту 38-річний чоловік здійснив постріл у 21-річного чоловіка із стартового пістолета, до якого було внесено конструктивні зміни, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження», – повідомляє прес-служба Хмельницького райуправління поліції.

Інцидент стався близько 22:00 у Хмельницькому на вулиці Проскурівській

Поліція вилучила зброю та направила на експертизу. Чоловіка затримали, наразі він перебуває у СІЗО. Йому вже вручили підозру за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.