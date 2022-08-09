На Хмельниччині 44-річного чоловіка поранили з травматичної зброї під час конфлікту між двома компаніями відпочивальників на березі Дністра. Чому саме виникла сварка, поки невідомо. В результаті один з чоловіків отримав вогнепальні поранення, а його опонент – поріз ліктя. Наразі справу кваліфікують за статтею про легке тілесне ушкодження, яка передбачає до 850 грн штрафу.

Інцидент стався ввечері 6 серпня на березі річки Дністер. Близько 02:00 години до Кам'янець-Подільського райуправління поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри Новоушицької лікарні про те, що до приймального відділення доправили 44-річного чоловіка з непроникаючими вогнепальними пораненнями.

«Працівники поліції встановили, що ввечері 5 серпня між двома компаніями осіб, які відпочивали на березі Дністра, виник словесний конфлікт, який швидко переріс у серйозну сварку. В результаті з’ясування стосунків один з чоловіків отримав вогнепальну поранення, а його опонент — поріз ліктя», – йдеться у повідомленні поліції. За попередньою інформацією, чоловіка поранили з травматичної зброї.

Щодо цього інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 850 грн.