Гурт Bad Boys Brass Band вже два роки виступає в центрі Львова і вперше зіштовхнувся з такою реакцією на свою музику

Під час виступу вуличних музикантів у центрі Львова в одного з них поцілили з пневматичної зброї. Ані музиканти, ані їхні слухачі, ні навіть випадкові перехожі не помітили, хто здійснив постріл. Поранення було неважким, потерпілий відмовився писати заяву у поліцію. Це вже другий аналогічний випадок з вуличними музикантами на цьому місці. Ні тоді, ні тепер поліція не змогла встановити підозрюваних.

Інцидент трапився з гуртом Bad Boys Brass Band на площі Галицькій біля пам’ятника королю Данилу ввечері 15 липня. Про нього музиканти повідомили у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

«Під час нашого чергового вуличного виступу сталась дуже неприємна ситуація, через що він вимушено перервався. В п’ятницю, 15 липня, близько 20:15 невідома особа здійснила постріл з пневматичної зброї, влучивши в одного з учасників колективу. На щастя, з ним все гаразд, обійшлося легким пораненням, проте дуже неприємним», – вказано у повідомленні гурту.

Про інцидент музиканти повідомили у соцмережах

За словами музикантів, вони лише почали грати, в цей час ще не було так багато слухачів довкола. Люди стояли перед гуртом, а постріл був з правої сторони, від дороги.

«Я щось відчув, але не зрозумів, що сталося. Потім побачив під футболкою кров, тоді ми зупинили виступ. Куля пробила сорочку і футболку, але не застрягла в тілі. Було попадання в ребро, і куля відскочила. Від моменту пострілу пройшло 30 секунд, але з того боку вже нікого не було», – розповів ZAXID.NET 24-річний трубач гурту Тарас Ковальчук, якому невідомий поцілив у праве ребро.

Рану Тарасу Ковальчуку перев’язали його колеги і викликали поліцію. Менеджер і музикант гурту Юрій Кучма додав, що ніхто не помітив хто і звідки здійснив постріл. Патрульні і слідчі, які приїхали на місце, спочатку намагались розібратись, звідки був постріл і чи є в тому районі камери. Але саме це місце не потрапляє на відеоспостереження.

«Приблизний напрям – з боку пішохідного переходу. Це міг бути як будинок через дорогу, так могли з машини стріляти або підійти впритул. Як на мене, це схоже на "воздушку". Але міг бути і пневматичний пістолет», – каже ZAXID.NET Юрій Кучма.

Поранений трубач Тарас Ковальчук з вже перев’язаною раною

У поліції ZAXID.NET повідомили, що постраждалий відмовився писати заяву, тому кримінального провадження не реєстрували.

«Ми не писали заяву через те, що не бачили, хто це зробив, тому можна шукати вітра в полі. Я підозрюю, що це може бути хтось з місцевих. Бо в п’ятницю в нас стріляли, а наступного дня, в суботу, до нас викликали поліцію, ніби ми заголосно граємо», – робить висновок музикант.

Квінтет Bad Boys Brass Band вже два роки виступає у центрі Львова. Раніше до них ніколи не викликали поліції. Музиканти дотримуються часових норм, завжди закінчують вуличні концерти о 21:50, підсилюючої апаратури не використовують.

До слова, три роки тому на тому ж місці був ідентичний випадок: барабанщику гурту вистрелили в шию. Тоді потерпілий припустив, що стріляли із вікна будинку на вул. Валовій, 9. Але підозрюваних тоді теж не встановили.

Поліція пообіцяла посилити патрулі у цьому місці.