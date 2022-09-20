Чоловіка затримали за два тижні після замаху на вбивство

Райсуд на Хмельниччині призначив десять років ув'язнення 32-річному чоловікові, який намагався застрелити свою сестру та її чоловіка. Конфлікт між родичами виник через те, що жінка нарікала на зловживання брата алкоголем. Під час сварки чоловік схопив рушницю, тож родичі, злякавшись, втекли у автомобіль. Зловмисник декілька разів вистрелив по машині, поранивши і сестру, і її чоловіка. Після інциденту він два тижні переховувався у довколишніх лісах.

Про вирок Ярмолинецького райсуду стало відомо у вівторок, 20 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Зазначимо, що інцидент стався 26 серпня 2021 року в селі Нетечинці Віньковецької громади. До помешкання 32-річного місцевого мешканця приїхала його рідна 41-річна сестра, щоб поговорити з братом про його зловживання алкоголем.

«В ході розмови між ними виник конфлікт. Перебуваючи напідпитку та не в змозі контролювати свої емоції, обвинувачений кинувся в хату по рушницю. Зрозумівши, що замислив брат, подружжя кинулось до автомобіля, але родич все-таки встиг поцілити по машині», – йдеться у повідомленні.

У результаті чоловік отримав вогнепальне поранення руки, а жінка – грудної клітки. Обох госпіталізували до місцевої лікарні і виписали лише за три тижні після інциденту.

Натомість нападник втік з місця, забравши також свою рушницю. Він переховувався у довколишніх лісах протягом двох тижнів. Як повідомляли в Хмельницькому райуправлінні поліції, затримали його 14 вересня 2021 року.

Ярмолинецький райсуд визнав його винним у порушенні ч.3 ст. 15 та ч.2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство декількох осіб) та призначив йому десять років ув'язнення. Наразі вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.