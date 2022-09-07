У центрі Хмельницького поранили 43-річного чоловіка, який заступився за обікрадену дівчину. У чоловіка діагностували важку травму голови та ножове поранення, наразі він у лікарні. Поліція вже затримала нападника, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Відео з місця інциденту поширили в телеграм-каналі «Хмельницький Live» ввечері у понеділок, 5 вересня. За попередньою інформацією, конфлікт розпочався після того, як у дівчини відібрали мобільний телефон. 43-річний мешканець Хмельницького намагався їй допомогти, але натомість на нього напали зловмисники.

У результаті 43-річний місцевий мешканець отримав важку травму голови та ножове поранення. Нападника поліція затримала, вирішується питання щодо оголошення йому підозри.

Щодо цього інциденту слідчі розпочали два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство) та ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). У разі доведення вини зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення.

«Разом з тим у пабліках під вищезгаданим відео почали поширюватися заклики окремих осіб щодо об’єднання з метою вчинення самосуду над учасниками конфлікту. Поліція попереджає, що такі заклики та дії є кримінально карними у відповідності до статті 161. Максимальний термін покарання – до восьми років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.