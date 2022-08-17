Поліція затримала 63-річного мешканця Хмельницького за напад з ножем на працівницю кафе. Погрожуючи дівчині, чоловік забрав гроші з каси та втік. Затримали зловмисника у під’їзді сусіднього до кафе будинку. Наразі чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про затримання нападника у Хмельницькому прес-служба поліції повідомила ввечері у вівторок, 16 серпня, проте інцидент стався ще ввечері понеділка, 15 серпня, у кафе на вулиці Грушевського.

«До приміщення зайшов невідомий чоловік, підійшов до стійки та почав вимагати гроші у працівників закладу. Почувши відмову, зловмисник дістав предмет, схожий на ніж, і почав ним погрожувати працівниці кафе. Злякавшись, та дістала гроші з каси і віддала їх», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліція затримала нападника у під’їзді сусіднього будинку. Ним виявився 63-річний мешканець Хмельницького. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Наразі чоловік перебуває у СІЗО. За скоєне загрожує 15 років ув’язнення.