У Луцьку 38-річний чоловік напав на незнайомого рибалку. Зловмисник декілька разів вдарив його у обличчя, забрав мобільний, а тоді погрожував зброєю. Після злочину він втік, втім, вже за декілька годин його затримала поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався близько 07:00 в неділю, 31 липня. До правоохоронців звернувся 48-річний мешканець Луцька. За його словами, коли він перебував на риболовлі на річці Стир, до нього під'їхав незнайомець на автомобілі Citroen. Він наніс йому держаком мисливського ножа декілька ударів у обличчя та забрав мобільний.

Після цього нападник повернувся до автомобіля, взяв рушницю та погрожував нею потерпілому. Тоді в якийсь момент сів у авто і поїхав з місця.

«Під час першочергових оперативних заходів особу правопорушника встановили – це 38-річний мешканець Луцького району. На його пошуки орієнтували наряди поліції. Вже за декілька годин чоловіка затримали у селі Новостав. У його автомобілі виявили та вилучили й знаряддя злочину – ніж та рушницю», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали, він перебуває у СІЗО. Зловмиснику інкримінують порушення ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, скоєний в умовах воєнного стану). У разі доведення вини йому загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.