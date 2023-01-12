Луцький суд призначив вісім років тюрми 38-річному мисливцю, який зі зброєю напав на рибалку. Інцидент стався в липні минулого року біля річки Чорногузка в селі Новостав біля Луцька. Петро С. пояснив, що рибалка здався йому диверсантом, тож він напав на нього, декілька разів вдарив руків'ям ножа у обличчя і забрав мобільний, аби начебто перевірити, чи є там фото стратегічних об'єктів. Забравши телефон, чоловік поїхав у село. Вже за декілька годин його затримала поліція. Суд визнав його винним у розбої та незаконному зберіганні зброї – як виявилось, чоловік зберігав мисливський ніж без спеціальних дозволів. Сумарно йому присудили вісім років тюрми, а також постановили конфіскувати майно.

Нагадаємо, інцидент стався зранку 31 липня минулого року в селі Новостав Луцького району. До правоохоронців звернувся 48-річний лучанин, який поїхав у село на риболовлю. За його словами, біля річки до нього під'їхав незнайомець на автомобілі Citroen. Він наніс йому держаком мисливського ножа декілька ударів у обличчя та забрав мобільний. Після цього нападник повернувся до автомобіля, взяв рушницю та погрожував нею потерпілому. Тоді в якийсь момент сів у авто і поїхав з місця. Затримали нападника того ж дня в селі Новостав.

У суді обвинувачений Петро С. лише частково визнав провину. Він пояснив, що напав на незнайомця, бо подумав, що той диверсант.

«По зовнішньому вигляду незнайомець не був схожий на рибалку, він був одягнутий у звичайний цивільний одяг. Коли у потерпілого випав з кишені телефон, він його забрав, щоб подивитися чи останній знімав місцевість. Потім повернувся знову до незнайомця, i вдарив його зареєстрованою мисливською зброєю. Після чого він наказав [потерпілому] знаходитися на місці, а сам поїхав у село, щоб покликати на допомогу і розібратися чи є цей чоловік «диверсантом». Якби у телефоні цього чоловіка не було ніяких фотознімків чи локацій об'єктів, він мав намір повернути телефон володільцю. В селі його майже відразу затримали працівники поліції», – так описав події того ранку обвинувачений.

Також він заявив про розкаяння і просив суд взяти до уваги те, що напад Росії на Україну сильно відобразився на його психологічному стані.

Суддя Оксана Данелюк не взяла до уваги виправдань обвинуваченого. «Показання обвинуваченого в судовому засіданні в частині того, що він не скоював вказаного злочину, а лише вважав що потерпілий диверсант, не заслуговують на увагу та спростовуються іншими перевіреними судом доказами. Пояснення [...] не знайшли свого підтвердження, сам обвинувачений цього факту підтвердити не зміг», – йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Свідчив у суді й потерпілий. Він заявив, що пробачив обвинуваченого і просив суворо його не карати.

Суддя визнала Петра С. винним у порушенні двох статей ККУ: ч.2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.4 ст. 187 (розбій в умовах воєнного стану). Йому призначили вісім років тюрми – це мінімальне покарання за статтею про розбій. Також суддя постановила конфіскувати майно. Строк відбування покарання рахуватимуть з 31 липня, дня затримання.

Вирок поки що не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його протягом 30 днів у апеляційному суді.