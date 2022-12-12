На Волині суд призначив вісім років тюрми 22-річному юнаку, який до смерті побив знайомого у підвалі обласної лікарні. Злочин хлопець скоїв ще в 2020 році. Відомо, що між ним та 54-річним чоловіком, який працював двірником медзакладу, виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав опоненту смертельних травм.

Інцидент стався ввечері 11 березня 2020 року. Тоді нетверезий юнак у підсобній кімнаті в підвальному приміщенні Волинської обласної клінічної лікарні під час конфлікту побив потерпілого – двірника медзакладу. Внаслідок важких травм 54-річний лучанин помер. З яких причин між чоловіками сталась сварка, правоохоронці не розголошують.

Тіло загиблого виявили зранку наступного дня у медзакладі. Поліцейські оперативно затримали зловмисника і відправили його під варту в СІЗО.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, у понеділок, 12 грудня, суд виніс вирок у цій справі. «За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя села Жидичин Луцького району винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть. Згідно з вироком суду наступних вісім років волинянин проведе за ґратами», – йдеться у повідомленні.

Вирок поки що не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.