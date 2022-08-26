Трьом мешканцям Кам'янця-Подільського призначили по сім з половиною років ув'язнення за побиття знайомого до смерті Інцидент стався ще в 2018 році. Тоді між чоловіками виникла суперечка, під час якої троє напали на одного. Чоловіки завдали 55-річному чоловікові численних ударів, зокрема, ногами. Від травм постраждалий він згодом помер у реанімації. У суді двоє обвинувачених взагалі не визнали своєї провини, а один з них визнав лише частково.

Про вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду стало відомо у п'ятницю, 26 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Інцидент стався ввечері у січні 2018 року. Тоді між чотирма чоловіками, які разом вживали алкоголь, виникла суперечка. В ході конфлікту троє товаришів почали бити четвертого знайомого. Вони повалили його на землю і били ногами. Наступного дня один з нападників знову прийшов до помешкання і побачив, що побитий чоловік не може нормального рухатись: він не міг піднести стакан до рота. Вже тоді йому викликали швидку.

За два дні потерпілий помер у реанімаційному відділенні. Дії чоловіків кваліфікували за ч.2. ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

У суді двоє обвинувачених відмовились свідчити. Двоє своєї провини не визнали, інший визнав лише частково. Втім, суд дійшов до висновку, що їхня винуватість підтверджується. Тож усім трьом чоловікам призначили по сім років та шість місяців ув'язнення. Також вони повинні сплатити 50 тис. грн моральної шкоди і 8,8 тис. грн матеріальної шкоди.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.