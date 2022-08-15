Інцидент стався на літній терасі навпроти місцевого магазину

Райсуд на Хмельниччині призначив 12 років тюрми 61-річному мешканцю Кам'янця-Подільського, який влітку 2021 року підірвав гранату на літній терасі магазину. В результаті чотирирічна дівчинка отримала важке поранення грудної клітки, ще п'ятеро дорослих зазнали легких тілесних ушкоджень. У суді чоловік виправдовувався, що пакунок з гранатою начебто знайшов випадково, і, розпаковуючи її, не знав, що насправді тримає в руках вибухівку. Натомість очевидці підтвердили, що він навмисно кинув гранату до сусідніх столиків. За скоєне йому призначили 12 років ув'язнення.

Про вирок Ярмолинецького райсуду стало відомо у понеділок, 15 серпня, після повідомлення прес-служби апеляційного суду. Відомо, що інцидент стався ввечері 15 липня 2021 року на вулиці Розвадовського в Кам'янці-Подільському. Нетверезий місцевий мешканець, сидячи за столом на літній терасі навпроти магазину, дістав із сумки ручну гранату «РГН», стиснувши запобіжну чеку, витягнув її за кільце із запалу та умисно кинув біля сусідніх столів.

Від вибуху найбільше постраждала чотирирічна дівчинка: вона отримала поранення грудної клітки. Ще п’ятеро дорослих отримали тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.

«Під час судового розгляду справи своєї вини в інкримінованих злочинах обвинувачений не визнав. За його словами, того вечора, прогулюючись, він знайшов на клумбі паперову коробку з найменуванням пошти, її вміст вирішив роздивитися у барі, куди йшов випити пива. Він сів за столиком неподалік від інших відпочивальників, у яких упізнав своїх сусідів, й почав розпаковувати коробку: витягнув звідти керамічну кулю, розкрутив дротик з кільцем, після чого вона почала шипіти й він випустив її на землю. Сказав, що предмет не був схожий на гранату, тому умислу на заподіяння комусь поранень він не мав», – йдеться у повідомленні.

Мати постраждалої дитини розповіла, що якраз забрала доньку з дитячого садка й вони зайшли до магазину на морозиво. Коли сіли на терасі, пролунав глухий вибух і вона побачила в ділянці серця дитини рвану рану. Першу допомогу дівчинці надав лікар, котрий проходив повз.

Суд критично оцінив показання обвинуваченого, позаяк він сам розповів, що проходив службу в збройних силах і знає, як виглядає граната. Також суд врахував, що обвинувачений вчинив особливо тяжкий злочин, раніше судимий. Обставиною, що пом’якшує покарання, суд визнав часткове відшкодування майнової шкоди потерпілій. Обставинами, що обтяжують покарання, – рецидив злочинів та вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

Відтак Ярмолинецький райсуд признав 61-річного мешканця Кам'янця-Подільського винним у порушенні ч.2 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство двох або більше осіб) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Сумарно йому призначили 12 років тюрми.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.