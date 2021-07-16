60-річний чоловік кинув вибухівку у магазин, коли там було повно людей

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині ввечері 15 липня п’яний чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху постраждали шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Як розповіли правоохоронці, близько 19:25 надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що в м. Кам'янець-Подільський по вулиці Розвадовського чути звуки, схожі на постріли.

«Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією – гранати. Внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких – 4-річна дитина. Усі вони госпіталізовані до Кам'янець-Подільської міської лікарні», – сказано в повідомленні.

Чоловіка, який підірвав гранату, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Мотиви чоловіка невідомі.

Як інформує ТСН, п'яний 60-річний чоловік кинув вибухівку у магазин, коли там було повно людей.

За інформацією, на нині в медичному закладі залишається лише дитина, якій осколки потрапили в область серця. Лікарі кажуть, що дівчинка у важкому, але стабільному стані. Життю потерпілої дівчинки, кажуть лікарі, наразі нічого не загрожує.

«Зараз проводяться додаткові обстеження, робиться повторний знімок грудної клітини. Немає тої небезпеки, за яку ми завжди переживаємо», – розповів лікар місцевого медзакладу.

Підривника затримали. У поліції кажуть, що він добре відомий у кримінальних колах. Раніше його судили за важкі злочини. Де взяв гранату і чому кинув її у магазині, нині з'ясовують.

Як інформував ZAXID.NET, в лютому у Дрогобичі внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей.