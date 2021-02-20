Унаслідок вибуху загинули двоє 37-річних чоловіків

У Дрогобичі на вулиці Стрийській внаслідок вибуху гранати загинули двоє чоловіків віком 37 та 40 років. Ще одну жінку госпіталізували до лікарні з важкими пораненнями.

Як повідомила прес-служба поліції Львівщини, о 19:05 20 лютого на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух.

«За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, групи реагування Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки, оперативники управління карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини на чолі з керівником главку поліції Олександром Шляховським», – йдеться в повідомленні.

Причину вибуху в поліції поки що не повідомляють. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, причиною вибуху стала граната.

«Чоловік з жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Як кажуть сусіди - чоловіки товаришували. Нещодавно разом повернулись із заробітків в Польщі. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках. Обидва чоловіки загинули на місці. Жінка у вкрай важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізована до лікарні», – написав він на Facebook та опублікував відео трагедії з камери спостереження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють особу травмованої жінки та всі обставини події.