У Запоріжжі у промисловій зоні вибухнула піч, яка утилізує автопокришки, внаслідок чого двоє хлопців отримали опіки.

«13 липня о 08:12 до відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до міської клінічної лікарні з опіками верхніх дихальних шляхів госпіталізовано чоловіка 1998 р.н. та неповнолітнього 2004 року народження. За попередніми даними, відбувся вибух на приватному підприємстві з переробки гуми», — повідомили в обласній поліції, передає «Укрінформ».

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» (ч.1 ст.272 ККУ).

За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці події працювали фельдшерська та реанімаційна бригада.

Хлопець віком 23 роки отримав опік полум'ям обличчя, тулуба 30%, опік верхніх дихальних шляхів, відкритий перелом правої гомілки. Хлопець 17 років отримав опіки тулуба 20%. Постраждалі госпіталізовані.