Невідомі у Харкові вночі в неділю, 13 червня, підірвали банкомат, який розташований в супермаркеті на проспекті Слави, і забрали з нього гроші.

За інформацією поліцейських, повідомлення про вибух до них надійшло о 02:50. Грабіжники використали саморобний вибуховий пристрій, який помістили до відсіку для видачі грошей. Постраждалих унаслідок вибуху немає, зазначили правоохоронці.

Поліцейські розслідують цей факт за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Причетних до злочину розшукують.

Фото поліції Харківської області

Зазначимо, що у червні 2020 року невідомі також підірвали банкомат у супермаркеті на проспекті Слави, однак тоді грошей вони не забрали. Проте невідомо, чи в обох випадках йдеться про один і той самий банкомат.