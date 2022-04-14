62-річний чоловік попросив підлітків вийти з покинутого приміщення, але один з юнаків напав на нього з цеглиною

62-річний мешканець міста Полонне на Хмельниччині потрапив у реанімацію після того, як 17-річний підліток вдарив його цеглиною по голові. Літній чоловік зробив зауваження компанії підлітків, які розважались на території покинутої будівлі. У відповідь на це один з юнаків завдав чоловікові удар в голову. За життя потерпілого борються медики. Нападникові вже оголосили про підозру, йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався 8 квітня у місті Полонне. Компанія підлітків розважалась на території покинутої будівлі, у якій раніше розміщувалась школа. 62-річний місцевий житель наглядав за приміщенням, оскільки більшість конструкцій у споруді крихкі та легкозаймисті.

«Коли пенсіонер помітив у приміщенні хлопців, зробив їм зауваження та попросив не пустувати і залишити будівлю. Натомість чоловік отримав цеглиною у голову від одного з підлітків. Травма голови виявилась важкою, чоловіка доправили у реанімацію», – йдеться у повідомленні. Наразі за життя потерпілого борються медики.

17-річному підліткові, який наніс удар, вже оголосили про підозру за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.