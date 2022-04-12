Займання виникло у кімнаті, де перебували четверо дітей

Подружжю з села Медисівка на Хмельниччині загрожує до восьми років тюрми за загибель чотирьох дітей у пожежі. Займання виникло ввечері 17 листопада у кімнаті, де перебували діти. Полум'я вдалось загасити ще до приїзду рятувальників, однак, дітей рятувати було вже запізно. Як встановила експертиза, причиною виникнення пожежі стала несправність пічного опалення. За цю несправність чоловік та жінка відповідатимуть перед судом.

Нещасний випадок стався ввечері 17 листопада 2021 року в селі Медисівка Теофіпольської громади. Тоді у пожежі, яка виникла в приватному будинку, загинули двоє хлопчиків 2 і 5 років та двоє дівчаток, старшій з яких було 6 років, а молодшій – 2 місяці.

Господарі будинку ліквідували займання ще до приїзду рятувальників, однак, врятувати дітей їм не вдалося. Займання сталось у кімнаті, де були діти. Натомість їхні батьки не постраждали.

Про результати експертизи, яка встановлювала причини виникнення пожежі, прес-служба поліції Хмельниччини повідомила 12 квітня. «Згідно висновку експертів, причиною пожежі стало порушення вимог, стандартів, норм і правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації пічного опалення», – зазначають у поліції.

Відтак до суду скерували обвинувальний акт щодо 28-річного батька та 25-річної матері. Їм інкримінують порушення ч.2 ст. 270 ККУ (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть) та ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Санкція статті 270 передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.