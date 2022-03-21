Пожежникам вдалося врятувати 40 га поля кукурудзи

Внаслідок підпалу сухої трави у Шепетівському районі згоріло 20 га поля з кукурудзою. Разом із тим, пожежникам вдалося врятувати 40 га врожаю. Рятувальники зазначають, що на території Хмельницької області вже зафіксовано 140 пожеж в екосистемах.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, пожежа сталася у неділю, 20 березня, поблизу села Кіпченці Шепетівського району. «Пожежа сухої трави набрала обертів та переросла в загоряння поля з кукурудзою. За викликом було спрямовано вогнеборців 17 Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Кустівці. На момент прибуття надзвичайників вогонь вже встиг охопити 20 га поля», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі також зазначають, що пожежникам вдалося та врятувати 40 га врожаю. Наразі правоохоронці встановлюють остаточну причину пожежі.

За даними ДСНС, з початку року на території Хмельницької області виникло 140 пожеж сухої рослинності. Лише за минулу добу пожежники загасили 17 пожеж в природних екосистемах.